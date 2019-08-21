Деменко рассчитывает на ничью «Краснодара» в матче с «Олимпиакосом»

Бывший полузащитник «Краснодара» Максим Деменко уверен, что «быков» ждёт сложная игра в 4-м отборочном раунде Лиги чемпионов против «Олимпиакоса».



«Игра с «Олимпиакосом» точно будет очень тяжёлой. В Греции всегда играть непросто. Всем известно, какая там атмосфера на стадионах. Думаю, будет жёсткая игра, много стычек и, возможно, провокаций. Ни в коем случае нельзя на них вестись. Если «Краснодар» сумеет зацепиться хотя бы за ничью на выезде, то у меня нет никаких сомнений, что они решат задачу в ответной игре и пройдут в групповой этап. В домашнем матче будет гораздо проще», — приводит слова Деменко «Известия».

Матч «Олимпиакоса» с «Краснодаром» состоится сегодня, 21 августа, и начнётся в 22:00 мск. Ответная встреча пройдёт 27 августа.