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Мостовой: «Олимпиакос» по зубам «Краснодару»

Мостовой: «Олимпиакос» по зубам «Краснодару»
Футбол / Лига чемпионов 0

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой уверен, что «Краснодар» сможет обыграть «Олимпиакос» в 4-м отборочном раунде Лиги чемпионов.

«Вальбуэна — очень сильный футболист, игрок высокого класса. Все знают про отличные подачи француза, но, думаю, что «Краснодар» с ними справится. У «горожан» сейчас хватает высоких футболистов, которые отлично играют на верховых мячах. В целом «Олимпиакос» по зубам российскому клубу. И вообще, считаю «Краснодар» фаворитом грядущей встречи», — приводит слова Мостового «Известия».

Матч «Олимпиакоса» с «Краснодаром» состоится сегодня, 21 августа, и начнётся в 22:00 мск. Ответная встреча пройдёт 27 августа.

«Олимпиакос» и «Краснодар» встречались ранее единожды в 2014 году в товарищеском матче, который завершился победой «черно-зеленых» со счетом 2:0.

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