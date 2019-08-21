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Роналду: может быть, закончу карьеру в следующем году

Роналду: может быть, закончу карьеру в следующем году
Футбол / Италия 0

Нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду рассказал, когда может завершить свою карьеру.

«Я сейчас не думаю об этом. Может быть, закончу карьеру в следующем году. Но при этом я также могу играть до 40 или 41 года. Не знаю… Всегда говорю, что надо наслаждаться моментом. И я должен продолжать это делать», — приводит слова Роналду Marca со ссылкой на португальский телеканал TVI.

Португальский игрок, ранее выступавший за «Манчестер Юнайтед» и «Реал», пять раз выигрывал Лигу чемпионов, трижды — чемпионат Англии, дважды — чемпионат Испании, один раз — чемпионат Италии. Также четыре раза он становился обладателем клубного чемпионата мира и по разу — Суперкубка УЕФА и Кубка Италии.

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