«ПСЖ» дал ответ «Барселоне» на предложение арендовать Неймара

«ПСЖ» отклонил первое предложение «Барселоны», которая хотела взять нападающего Неймара в аренду до конца нынешнего сезона. Как сообщает Marca, каталонский клуб предлагал французской стороне арендовать бразильского игрока с условием его выкупа летом 2020 года за € 150 млн.
Издание отмечает, что «ПСЖ» ждёт улучшенного предложения, так как хочет выручить за 27-летнего футболиста сумму, близкую к € 250 млн. Кроме того, французы хотят получить гарантии от «Барселоны», что через год она будет в состоянии найти средства, чтобы выкупить Неймара.
«Барселона» уже потратила немалые деньги на нынешнее трансферное окно, заплатив за нападающего Антуана Гризманна около € 118 млн и полузащитника Френки де Йонг примерно € 71 млн. Неймар перешёл в «ПСЖ» из «Барселоны» летом 2017 года. Сумма трансфера составила рекордные € 222 млн.
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