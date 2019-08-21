Фогтс: Коутиньо оставил надежду стать лидером в «Барсе». Возможно, он не звезда

Бывший главный тренер сборной Германии Берти Фогтс поделился мыслями о переходе полузащитника Филиппе Коутиньо из «Барселоны» в «Баварию».
«С первого взгляда аренда Коутиньо кажется удачным трансфером для Бундеслиги. Но у меня есть вопрос: почему 27-летний футболист покидает такой суперклуб, как «Барселона»? Потому что он оставил надежду стать лидером там. Возможно, он не мировая звезда, а игрок, который был бы запасным в «Барселоне» в новом сезоне», — приводит слова Фогтса T-Online.
Коутиньо присоединится к «Баварии» на правах годичной аренды. Мюнхенцам она обойдётся в € 8,5 млн. В договоре также прописана необязательная опция выкупа игрока за фиксированную сумму – € 120 млн.
Коутиньо перешёл в «Барселону» в январе прошлого год из «Ливерпуля». Его трансфер обошёлся каталонскому клубу в € 145 млн.
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