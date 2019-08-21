Учёные вывели формулу для определения лучшего в паре Роналду — Месси

Бельгийские ученые Левенского католического университета составили формулу, с помощью которой определили лучшего из пары нападающих — Лионеля Месси и Криштиану Роналду.



Формула по названием VAEP считает не только голы и результативные передачи, но оценивает другие действие, такие, как удары, дриблинг, подкаты и другое. Учёные брали данные по аргентинскому и португальскому футболисту в период с 2013 по 2018 годы.



«В первые сезоны результаты Роналду и Месси были почти идентичными. Но в сезоне-2015/16 Месси начал обходить своего извечного соперника. Мы наблюдаем компромисс у многих футболистов, либо они совершают много действий с менее высокой ценностью — например, у Поля Погба», — цитирует Mirror аспиранта Тома Декрооса, который принимал участие в исследовании.

Средний VAEP-показатель за одну игру у Месси оставил 1,21, а у Роналду — 0,61.