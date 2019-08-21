В Москве состоится международный турнир памяти Валентина Иванова

С 21 по 25 августа в Москве на стадионе «Арена Чертаново» пройдет традиционный международный турнир по футболу памяти легендарного советского футболиста и тренера, олимпийского чемпиона и чемпиона Европы Валентина Иванова «Звёздный путь» среди юношеских сборных, составленных из игроков не старше 2004 года рождения.
В этом году за победу в турнире поборются четыре команды, составленные из игроков не старше 2004 года рождения, — сборные России, Турции, Сербии и Узбекистана. Участники Мемориала Валентина Иванова разыграют награды по итогам матчей, которые пройдут по круговой системе — «каждый с каждым». Игры будут состоять из двух таймов по 40 минут.
Первый розыгрыш турнира «Звездный путь» состоялся в 1996 году в Пскове, на тех соревнованиях выступили четыре сборные — России, Беларуси, Грузии и Литвы. С 2012 года, по решению РФС, соревнования проводятся в память выдающегося отечественного футболиста и тренера Валентина Иванова. В 2011-2014 годах гостей принимала Москва, но годом позже турнир переехал в Сочи. В 2016 году «Звёздный путь» вернулся в столицу, где проходит и по сей день.
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