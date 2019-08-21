Клопп объяснил, зачем перед финалом Лиги чемпионов надел трусы Роналду

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал, что перед финалом Лиги чемпионов-2017/18 специально надел трусы CR7 — марки португальского нападающего Криштиану Роналду — чтобы расслабить атмосферу.

«Это правда, но я не просто так носил трусы. Чтобы избежать недоразумений. Несколько лет назад, когда я покупал трусы, я просто схватил их с полки Роналду. У меня они до сих пор есть, но я не носил их с того финала. Во время финала я специально носил его, а во время предматчевого собрания сознательно натянул их повыше. Это было смешно, действительно смешно», — цитирует Клоппа Bild.

В минувшем сезоне «Ливерпуль» стал победителем Лиги чемпионов, обыграв в финале турнира «Тоттенхэм Хотспур» со счётом 2:0.