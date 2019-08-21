«Челси» отказался отпускать Бакайоко в «Монако»

Полузащитник «Челси» Тьемуэ Бакайоко в нынешнее летнее трансферное окно мог вернуться в «Монако», сообщает Goal.com со ссылкой на RMC.
По информации источника, монегаски делали лондонцам предложение об аренде 25-летнего футболиста, однако получили отказ. В «Челси» посчитали его недостаточно выгодным. При этом сам хавбек хотел бы вернуться в «Монако».
Бакайоко перешёл в «Челси» летом 2017 года. «Монако» выручил с продажи игрока € 40 млн. В минувшем сезоне француз выступал на правах аренды за «Милан». Сообщалось, что россонери могут выкупить хавбека, однако затем у него случился конфликт с главным тренером команды Дженнаро Гаттузо. Также ранее Тьемуэ защищал цвета «Ренна».
За «Монако» Бакайоко выступал с 2014 по 2017 год. С ним в составе в сезоне-2016/17 монегаски завоевали титул чемпионов Франции и добрались до полуфинала Лиги чемпионов.
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