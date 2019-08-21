Тарасов требует взыскать с «Локомотива» € 12 тыс.

Полузащитник Дмитрий Тарасов сообщил, что обратился в Российский футбольный союз с просьбой взыскать со своей бывшей команды «Локомотива» € 12 тыс.

Тарасов получил травму в последнем туре прошлого сезона во время игры с «Уфой». После окончания чемпионата футболист поехал в клинику в Италию, где ему провели операцию. Тарасов получил счёт в размере € 23 тыс., из которых € 10 тыс. сама операция, а ещё € 13 тыс. — реабилитация.

«Мои юристы собрали необходимые материалы, обратились в РФС с просьбой взыскать 12 000 евро с «Локомотива». Даты заседания я не знаю», — сказал Тарасов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

32-летний Тарасов является воспитанником «Спартака». За «Локомотив» хавбек выступал с 2010 года, провёл за клуб 188 матчей во всех турнирах, в которых стал автором 12 забитых мячей и отдал 10 результативных передач