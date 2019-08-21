«Бешикташ» разорвал контракт с Озбилизом, игрок получит € 2,5 млн

«Бешикташ» расторг соглашение с полузащитником Арасом Озбилизом, известным в России по выступлениям за «Кубань» и «Спартак».



Как сообщает Hurriyet, контракт был досрочно разорван по обоюдному согласию сторон. При этом турецкий клуб будет вынужден выплатить 29-летнему футболисту € 2,5 млн в качестве компенсации. Выплата будет произведена в четыре транша.



Озбилиз является воспитанником «Аякса», за который выступал с 2010 по 2012 год, после чего перебрался в «Кубань». После одного сезона в краснодарской команде хавбека выкупил «Спартак». В 2015 году Арас перешёл в «Бешикташ», откуда впоследствии уходил в аренду в «Райо Вальекано», «Шериф» и «Виллем II». Нидерландский клуб игрок покинул досрочно, после того как отказался выйти на замену в одном из матчей.



Экс-игрок «Спартака» отказался выходить на замену. За это его выгнали из клуба Араз Озбилиз после отъезда из России закапывает карьеру.