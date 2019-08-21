Каррагер сравнил игру «Челси» с баскетбольным матчем

Легендарный защитник «Ливерпуля» и звезда британского телевидения Джейми Каррагер поделился мнением об игре «Челси» в нынешнем сезоне. Лондонцы в трёх матчах пока не одержали при Фрэнке Лэмпарде ни одной победы.
«Я будто смотрю баскетбольный матч. Идеи Лэмпарда хорошо видны, он стремится играть, как играют команды топ-уровня. Люди говорят, что „Челси“ играет наивно, но у команды просто не организована игра при владении мячом. Фрэнк хочет, чтобы его крайние защитники шли в атаку, но Аспиликуэта опытен, чтобы знать, что ему не нужно делать это регулярно. Они каждый раз уязвимы к контратакам соперникам, оставляя свободное пространство. Поэтому у „Челси“ плохо организована игра впереди. Не думаю, что им нужно соблюдать всё то, что просит тренер. Иногда надо думать своей головой и сдерживать себя, когда это требуется», — цитирует Каррагера Sky Sports.
- 21 августа 2019
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