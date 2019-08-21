На Линекера пожаловались из-за шутки про лысых коллег

Английский ведущий и бывший футболист Гари Линекер столкнулся с непониманием общественности после шутки в эфире передачи на телеканале BBC.



В ходе съёмок программы, посвящённой новому сезону английской Премьер-лиги, Линекер пошутил на тему лысин у экспертов передачи Алана Ширера и Дэнни Мёрфи. Шутка звучала следующим образом: «Начало нового сезона Премьер-лиги получилось мощным. Порой от увиденного могут вставать дыбом волосы… Конечно, если вы не Алан Ширер или Дэнни Мёрфи».



При этом самих экспертов шутка ведущего не задела – напротив, они оценили её и посмеялись.



Позднее Линекер в своём «твиттере» сообщил о недовольстве, связанном с его поступком: «BBC получил жалобу на мою шутку про лысых (серьёзно)».

Линекер: восхищаюсь игрой Роналду, а Месси дарит мне радость. В этом разница