На Линекера пожаловались из-за шутки про лысых коллег
Английский ведущий и бывший футболист Гари Линекер столкнулся с непониманием общественности после шутки в эфире передачи на телеканале BBC.
В ходе съёмок программы, посвящённой новому сезону английской Премьер-лиги, Линекер пошутил на тему лысин у экспертов передачи Алана Ширера и Дэнни Мёрфи. Шутка звучала следующим образом: «Начало нового сезона Премьер-лиги получилось мощным. Порой от увиденного могут вставать дыбом волосы… Конечно, если вы не Алан Ширер или Дэнни Мёрфи».
При этом самих экспертов шутка ведущего не задела – напротив, они оценили её и посмеялись.
Позднее Линекер в своём «твиттере» сообщил о недовольстве, связанном с его поступком: «BBC получил жалобу на мою шутку про лысых (серьёзно)».
Линекер: восхищаюсь игрой Роналду, а Месси дарит мне радость. В этом разница
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