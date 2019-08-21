Спортивный директор тульского «Арсенала»: Бауэр достался нам бесплатно

Спортивный директор тульского «Арсенала» Андрей Рудаков прокомментировал подписание контракта с 24-летним защитником Робертом Бауэром, ранее выступавшим за «Вердер».



«Бауэр хорошо известен нам. Он долгое время был в сфере нашего внимания. Роберт имеет многолетний опыт выступлений в немецкой Бундеслиге, в частности за бременский «Вердер» и «Нюрнберг». Сыграл там почти 90 матчей, это серьёзный показатель. Это игрок, способный закрыть сразу несколько позиций. Его основное амплуа – крайний защитник, но также он может играть опорного полузащитника.



Важно отметить, что Бауэр достался нам бесплатно как свободный агент. Когда появилась возможность подписать с ним соглашение, мы достаточно оперативно сработали и пополнили состав этим футболистом, заключив с ним долгосрочный контракт», — сказал Рудаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата».



Бауэр также является серебряным призёром Олимпийских игр в Бразилии в 2016 году в составе сборной Германии.

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