«Динамо» интересуется вратарём «Ромы»

Вратарь «Ромы» Робин Ольсен может продолжить карьеру в Российской Премьер-Лиге, сообщает журналист Николо Скира в своём «твиттере».
В настоящее время итальянский клуб рассматривает возможность продажи ряда футболистов, и 29-летний швед входит в их число. Интерес к игроку проявляет московское «Динамо». Подробности возможной сделки не уточняются.
Ольсен начинал карьеру на родине, где в период с 2007 по 2015 год успел поиграть за четыре клуба, последним из которых стал «Мальмё». Затем голкипер отправился в Грецию, подписав контракт с ПАОК. В 2016 году Робин перебрался в «Копенгаген» – сначала на правах аренды, а потом на постоянной основе. Летом 2018 года его приобрела «Рома», искавшая замену ушедшему в «Ливерпуль» Алисону Бекеру.
В минувшем сезоне Ольсен провёл 27 матчей в итальянской Серии А, в которых пропустил 42 гола.
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