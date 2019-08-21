«Краснодар» в выездном матче с «Олимпиакосом» поддержат 350 болельщиков

В первом матче раунда плей-офф Лиги чемпионов «Олимпиакос» — «Краснодар», который состоится в Греции, российскую команду поддержат 350 болельщиков, сообщает Iefimerida. Встреча состоится сегодня, 21 августа, в Пирее на арене «Георгиос Караискакис», которая вмещает 33 500 зрителей. Начало игры — в 22:00 мск.

Игру будет судить бригада арбитров из Испании. Главным арбитром встречи будет Карлос дель Серро Гранде. Его помощниками назначены Хуан Карлос Юсте и Роберто Алонсо. Резервный рефери — Хосе Мария Санчес. За систему видеоассистента рефери (VAR) будут отвечать Алехандро Эрнандес и Хуан Мартинес.

Ответная встреча состоится 27 августа в Краснодаре. Календарь матчей Лиги чемпионов можно посмотреть на «Чемпионате».