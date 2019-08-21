«Краснодар» в выездном матче с «Олимпиакосом» поддержат 350 болельщиков
В первом матче раунда плей-офф Лиги чемпионов «Олимпиакос» — «Краснодар», который состоится в Греции, российскую команду поддержат 350 болельщиков, сообщает Iefimerida. Встреча состоится сегодня, 21 августа, в Пирее на арене «Георгиос Караискакис», которая вмещает 33 500 зрителей. Начало игры — в 22:00 мск.
Игру будет судить бригада арбитров из Испании. Главным арбитром встречи будет Карлос дель Серро Гранде. Его помощниками назначены Хуан Карлос Юсте и Роберто Алонсо. Резервный рефери — Хосе Мария Санчес. За систему видеоассистента рефери (VAR) будут отвечать Алехандро Эрнандес и Хуан Мартинес.
Ответная встреча состоится 27 августа в Краснодаре. Календарь матчей Лиги чемпионов можно посмотреть на «Чемпионате».
- 21 августа 2019
-
13:50
-
13:46Сигурдссон вернулся в общую группу ЦСКА Эксклюзив
-
13:45
-
13:41
-
13:27
-
13:13
-
13:06
-
12:44
-
12:41
-
12:35
-
12:28
-
12:25
-
12:11
-
11:45
-
11:24
-
11:24
-
11:10
-
11:09
-
10:49
-
10:44
-
10:22
-
10:20
-
10:03
-
09:53
-
09:45
-
09:40
-
09:31
-
09:29
-
09:20
-
09:10
-
09:00
-
08:43
-
08:35
-
08:30
-
08:21
Партнерский контент