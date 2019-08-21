Хавбек «Зенита» Краневиттер заинтересовал «Болонью»

Полузащитник «Зенита» Матиас Краневиттер, желающий покинуть клуб в летнее трансферное окно, может продолжить карьеру в Италии.
Как сообщает Calcioweb.eu со ссылкой на La Gazzetta dello Sport, следующей командой 26-летнего футболиста может стать «Болонья». Итальянский клуб хочет усилить среднюю линию и уже составил список из потенциальных новичков на эту позицию. Аргентинец – в их числе.
Ранее Краневиттер публично заявил о намерении покинуть «Зенит» в летнее трансферное окно. Сообщалось, что приобретение полузащитника рассматривают «Дженоа» и «Галатасарай».
Краневиттер перешёл в «Зенит» из мадридского «Атлетико» в 2017 году за € 8 млн. В сезоне-2018/19 хавбек провёл в Российской Премьер-лиге 6 матчей. Контракт аргентинца с сине-бело-голубыми рассчитан до лета 2021 года.
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