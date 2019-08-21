Сигурдссон вернулся в общую группу ЦСКА

Как стало известно «Чемпионату», полузащитник ЦСКА Арнон Сигурдссон, который получил травму в домашней игре 5-го тура чемпионата России с «Сочи» (0:0), вернулся к тренировкам в общей группе. Из-за повреждения исландский футболист уже пропустил выездной матч 6-го тура РПЛ со «Спартаком» (1:2).

Сигурдссон перешёл в ЦСКА летом 2018 года из «Норрчёпинга». Сумма трансфера составила € 4 млн. В нынешнем сезоне 20-летний хавбек принял участие в пяти матчах Российской Премьер-Лиги (все — в основном составе), в которых стал автором одного забитого мяча и получил одну жёлтую карточку. Контракт игрока с клубом действует до лета 2023 года. «Армейский» клуб после шести туров занимает в таблице РПЛ шестое место.