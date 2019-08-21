Кикнадзе прокомментировал требование Тарасова взыскать с «Локомотива» € 12 тыс.

Генеральный директор московского «Локомотива» Василий Кикнадзе прокомментировал новость об обращении бывшего полузащитника команды Дмитрия Тарасова в Российский футбольный союз с просьбой взыскать с клуба € 12 тыс.



«Обращение Тарасова в РФС мы ожидали. Будем теперь дискутировать, всё будет по регламенту, мы свою позицию заявляли. Всё будет решаться в стенах РФС», — сказал Кикнадзе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.



Тарасов получил травму в последнем туре прошлого сезона во время игры с «Уфой». После окончания чемпионата футболист поехал в клинику в Италию, где ему провели операцию. Тарасов получил счёт в размере € 23 тыс., из которых € 10 тыс. сама операция, а ещё € 13 тыс. — реабилитация.



32-летний Тарасов является воспитанником «Спартака». За «Локомотив» хавбек выступал с 2010 года, провёл за клуб 188 матчей во всех турнирах, в которых стал автором 12 забитых мячей и отдал 10 результативных передач.

Тарасов требует взыскать с «Локомотива» € 12 тыс.