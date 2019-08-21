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«Монако» объявил о переходе Слимани из «Лестера»

«Монако» объявил о переходе Слимани из «Лестера»
Футбол / Англия 0

«Монако» на своём официальном сайте объявил о переходе нападающего «Лестер Сити» Ислама Слимани.

По условиям сделки 31-летний алжирский футболист присоединится к монегаскам на правах аренды, рассчитанной на один сезон, с правом последующего выкупа.

«Я очень счастлив присоединиться к «Монако». Это большой клуб, который намерен бороться за первые места в чемпионате Франции и попадание в еврокубки. Я сделаю всё, чтобы помочь команде добиться своих целей», — сказал Слимани.

В минувшем сезоне Слимани выступал в составе «Фенербахче» на правах аренды. Форвард принял участие в 15 матчах чемпионата Турции и забил гол. Также Слимани выступает за национальную команду Алжира с 2012 года. Вместе со сборной нападающий стал победителем Кубка африканских наций в 2019 году.

В «Лестер» Слимани перешёл в 2016 году из лиссабонского «Спортинга». Сумма трансфера составила € 30,5 млн.

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