«Зенит» объявил о подписании пятилетнего контракта с Круговым

Защитник «Уфы» Данил Круговой подписал контракт с «Зенитом». Пресс-служба петербургской команды сообщила, что срок соглашения составил пять лет. Ранее «Чемпионат» первым сообщил о договоренности между клубами, согласно которой Круговой проведёт сезон-2019/20 в «Уфе» на правах аренды.

В 2015 году Круговой дебютировал в составе молодёжной команды «Зенита» и за два сезона принял участие в 31 матче. Первый матч в ФНЛ в составе «Зенита-2» защитник сыграл под руководством Владислава Радимова 9 ноября 2016 года с «Тюменью». За вторую команду сине-бело-голубых сыграл 26 игр и забил один мяч.



В июле 2018 года защитник перешёл в «Уфу», в основном составе которой отыграл 9 матчей и забил один мяч. В прошлом сезоне Данил принял участие в 9 матчах Российской Премьер-Лиги и записал на свой счёт 1 гол.