«Зенит» объявил о подписании пятилетнего контракта с Круговым

Защитник «Уфы» Данил Круговой подписал контракт с «Зенитом». Пресс-служба петербургской команды сообщила, что срок соглашения составил пять лет. Ранее «Чемпионат» первым сообщил о договоренности между клубами, согласно которой Круговой проведёт сезон-2019/20 в «Уфе» на правах аренды.
В 2015 году Круговой дебютировал в составе молодёжной команды «Зенита» и за два сезона принял участие в 31 матче. Первый матч в ФНЛ в составе «Зенита-2» защитник сыграл под руководством Владислава Радимова 9 ноября 2016 года с «Тюменью». За вторую команду сине-бело-голубых сыграл 26 игр и забил один мяч.
В июле 2018 года защитник перешёл в «Уфу», в основном составе которой отыграл 9 матчей и забил один мяч. В прошлом сезоне Данил принял участие в 9 матчах Российской Премьер-Лиги и записал на свой счёт 1 гол.
- 21 августа 2019
-
15:19
-
15:18
-
15:02
-
14:36
-
14:35
-
14:26
-
14:19
-
14:15
-
14:07
-
13:53
-
13:50
-
13:46Сигурдссон вернулся в общую группу ЦСКА Эксклюзив
-
13:45
-
13:41
-
13:27
-
13:13
-
13:06
-
12:44
-
12:41
-
12:35
-
12:28
-
12:25
-
12:11
-
11:45
-
11:24
-
11:24
-
11:10
-
11:09
-
10:49
-
10:44
-
10:22
-
10:20
-
10:03
-
09:53
-
09:45