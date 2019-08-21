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Два футболиста «Динамо» перешли в «Оренбург»

Два футболиста «Динамо» перешли в «Оренбург»
Футбол / РПЛ 0

«Динамо» объявило об уходе двоих футболистов в «Оренбург» на правах аренды. Нападающий Фёдор Черных и полузащитник Владимир Москвичёв будут играть в составе оренбургской команды до конца нынешнего сезона, сообщает пресс-служба столичной команды.

В нынешнем сезоне Москвичёв и Черных попадали в заявку на матчи «Динамо» в РПЛ, однако на поле так и не появлялись.

После шести туров «Динамо» занимает в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги 13-е место, набрав пять очков. Оренбургская команда с 2 баллами в активе находится на последней, 16-й позиции.

Календарь матчей Российской Премьер-Лиги можно посмотреть на «Чемпионате».

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