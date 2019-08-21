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Салах поведал, что Клопп сказал игрокам «Ливерпуля» перед началом сезона

Салах поведал, что Клопп сказал игрокам «Ливерпуля» перед началом сезона
Футбол / Англия 0

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах поведал, что главный тренер команды Юрген Клопп сказал своим подопечным перед началом нынешнего сезона.

«Клопп сказал нам: «Продолжайте усердно работать. Если вы хотите выиграть что-нибудь ещё, то, возможно, вам придётся трудиться ещё больше, чем в прошлом сезоне, и при этом оставаться скромными. Да, Лига чемпионов позади. Это был прошлый сезон, так что забудьте о ней. Бейтесь за новые трофеи в этом сезоне».

Если ты играешь за такой клуб, как «Ливерпуль», от тебя всегда многого ждут, тебе нужно что-то выигрывать. В футболе всегда так. Люди хотят, чтобы их клуб завоёвывал трофеи», — цитирует Салаха Mirror со ссылкой на CNN.

«Ливерпуль» после двух туров занимает первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги с 6 очками в активе, опережая по дополнительным показателям «Арсенал».

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