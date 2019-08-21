Задержан четвёртый фанат, напавший на полицию во время матча «Зенита»
В Санкт-Петербурге задержан ещё один болельщик, принимавший участие в столкновении с полицией во время матча 4-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» – «Краснодар» (1:1), сообщает «Российская газета».
По данным следствия, подозреваемый «из хулиганских побуждений» ударил кулаком в лицо сотрудника батальона ОМОН Главного управления Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Санкт-Петербургу, находившегося при исполнении должностных обязанностей. С задержанного взята подписка о невыезде.
Ранее сообщалось, что конфликт между болельщиками и полицейскими начался из-за недостаточно большого места для курения. Фанаты принялись двигать ограждения. ОМОН оказался в окружении и пустил в ход дубинки.
Конфликт фанатов и ОМОНа в Петербурге: «Зенит» за вывод полиции со стадиона
В «Зените» прокомментировали столкновение сотрудников ОМОНа с фанатами.
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