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Задержан четвёртый фанат, напавший на полицию во время матча «Зенита»

Задержан четвёртый фанат, напавший на полицию во время матча «Зенита»
Футбол / РПЛ 0

В Санкт-Петербурге задержан ещё один болельщик, принимавший участие в столкновении с полицией во время матча 4-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» – «Краснодар» (1:1), сообщает «Российская газета».

По данным следствия, подозреваемый «из хулиганских побуждений» ударил кулаком в лицо сотрудника батальона ОМОН Главного управления Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Санкт-Петербургу, находившегося при исполнении должностных обязанностей. С задержанного взята подписка о невыезде.

Ранее сообщалось, что конфликт между болельщиками и полицейскими начался из-за недостаточно большого места для курения. Фанаты принялись двигать ограждения. ОМОН оказался в окружении и пустил в ход дубинки.

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