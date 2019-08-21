«Уфа» поздравила Кругового с возвращением в команду

«Уфа» в своём официальном «твиттере» подтвердила возвращение защитника Данила Кругового в клуб после перехода в «Зенит».



21-летний футболист продолжит выступать за уфимцев на правах аренды. На этот раз игрок взял себе номер «2».



«Футбольный клуб «Уфа» поздравляет Данила с возвращением в нашу команду и желает больших успехов в нашем клубе!» — говорится в сообщении уфимцев.



Ранее «Чемпионат» первым сообщил о договорённости между «Уфой» и «Зенитом», согласно которой Круговой проведёт сезон-2019/20 в своей предыдущей команде на правах аренды.

В 2015 году Круговой дебютировал в составе молодёжной команды «Зенита» и за два сезона принял участие в 31 матче. В июле 2018 года защитник перешёл в «Уфу», в основном составе которой отыграл 9 матчей и забил один мяч.