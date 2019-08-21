Газизов: приняли предложение и от ЦСКА, и от «Зенита», дальше выбирал Круговой

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал переход защитника Данила Кругового в «Зенит». Нынешний сезон игрок, подписавший с сине-бело-голубыми контракт на пять лет, проведёт в уфимской команде на правах аренды.
«Всё происходило в обычном порядке, Круговой сам выбрал «Зенит», мы ему не мешали. Мы приняли предложение и от ЦСКА, и от «Зенита». Дальше уже всё выбирали Круговой и его представители. Мы повели себя корректно, уважаем выбор игрока. Оставить его в аренде у нас — общее решение. Думаю, зимой он может попробовать себя в составе «Зенита», но может и не попробовать. Арендное соглашение до конца сезона. Сможет ли он играть против «Зенита»? Сможет, но за это надо будет заплатить, поэтому вряд ли», — сказал Газизов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
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