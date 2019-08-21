Тренер «Браги»: «Спартак» сбалансирован во всех линиях и хорош в командной игре

Главный тренер «Браги» Рикарду Са Пинту высказался об игре московского «Спартака» в преддверии первого матча раунда плей-офф квалификации Лиги Европы, который состоится завтра, 22 августа, на стадионе «Мунисипал-ди-Брага» в Браге и начнётся в 21:45 мск.



«Спартак» – сильная команда. Она сбалансирована абсолютно во всех линиях, у них много хороших и дорогих футболистов. А особенно хорош «Спартак» в командном футболе, а тренер очень здорово организует контратакующий футбол. Они отлично ловят соперников на их ошибках.



«Спартак» играет просто, не усложняет свой футбол, вратарь старается выносить мяч вперёд и упрощает выход из обороны. Нам нужно быть очень агрессивными с такой командой. Шюррле, Бакаев, Понсе – это очень сильная линия атаки», — передаёт слова Са Пинту корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров.

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