В «Браге» не думают о мести «Спартаку» за поражение «Порту» от «Краснодара»
Главный тренер «Браги» Рикарду Са Пинту высказался о предстоящем матче с московским «Спартаком» в раунде плей-офф квалификации Лиги Европы.
«Проигрыш «Спартаку» 1:6 в двух матчах 20-летней давности – это прошлое. Не хочу вспоминать те матчи. Сейчас играют две достойные команды с хорошими бюджетами. Так что сосредоточимся на этом.
Хотим ли отомстить «Спартаку» после поражения «Порту» от «Краснодара»? Нет. Причём тут вообще «Порту»? Мы думаем о себе, а не о Португалии и таблице коэффициентов. Будет играть «Брага», и она должна победить», — передаёт слова Са Пинту корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров.
Матч «Брага» – «Спартак» состоится завтра, 22 августа, на стадионе «Мунисипал-ди-Брага» в Браге и начнётся в 21:45 мск.
Тренер «Браги»: «Спартак» сбалансирован во всех линиях и хорош в командной игре
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