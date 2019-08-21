Как сыграет «Краснодар» с «Олимпиакосом» в Греции?

Сегодня, 21 августа, состоится матч раунда плей-офф Лиги чемпионов «Олимпиакос» — «Краснодар». «Чемпионат» предлагает вам ответить на вопрос: как сыграет «Краснодар» с «Олимпиакосом» в Греции?

Принять участие в голосовании можно на PlayBuzz.

Встреча состоится в Пирее на арене «Георгиос Караискакис», которая вмещает 33 500 зрителей. Начало игры — в 22:00 мск.



Игру будет судить бригада арбитров из Испании. Главным арбитром встречи будет Карлос дель Серро Гранде. Его помощниками назначены Хуан Карлос Юсте и Роберто Алонсо. Резервный рефери — Хосе Мария Санчес. За систему видеоассистента рефери (VAR) будут отвечать Алехандро Эрнандес и Хуан Мартинес.



Ответная встреча состоится 27 августа в Краснодаре.