Как сыграет «Краснодар» с «Олимпиакосом» в Греции?
Сегодня, 21 августа, состоится матч раунда плей-офф Лиги чемпионов «Олимпиакос» — «Краснодар». «Чемпионат» предлагает вам ответить на вопрос: как сыграет «Краснодар» с «Олимпиакосом» в Греции?
Принять участие в голосовании можно на PlayBuzz.
Встреча состоится в Пирее на арене «Георгиос Караискакис», которая вмещает 33 500 зрителей. Начало игры — в 22:00 мск.
Игру будет судить бригада арбитров из Испании. Главным арбитром встречи будет Карлос дель Серро Гранде. Его помощниками назначены Хуан Карлос Юсте и Роберто Алонсо. Резервный рефери — Хосе Мария Санчес. За систему видеоассистента рефери (VAR) будут отвечать Алехандро Эрнандес и Хуан Мартинес.
Ответная встреча состоится 27 августа в Краснодаре.
- 21 августа 2019
-
16:45
-
16:29
-
16:29
-
16:09
-
16:09
-
15:53
-
15:42
-
15:30
-
15:19
-
15:18
-
15:02
-
14:36
-
14:35
-
14:26
-
14:19
-
14:15
-
14:07
-
13:53
-
13:50
-
13:46Сигурдссон вернулся в общую группу ЦСКА Эксклюзив
-
13:45
-
13:41
-
13:27
-
13:13
-
13:06
-
12:44
-
12:41
-
12:35
-
12:28
-
12:25
-
12:11
-
11:45
-
11:24
-
11:24
-
11:10
Партнерский контент