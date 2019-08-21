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Малком: «Зенит» приложил огромные усилия, чтобы пригласить меня

Малком: «Зенит» приложил огромные усилия, чтобы пригласить меня
Футбол / РПЛ 0

Полузащитник «Зенита» Малком рассказал о своём переходе в петербургский клуб, отметив, что российская сторона прилагала немало усилий, чтобы трансфер состоялся.

«Я всегда старался изо всех сил, тем более в таком клубе, как „Барселона“. Футбол — это то, где вы должны использовать свои шансы. „Зенит“ приложил огромные усилия, чтобы пригласить меня, и они сделали очень хорошее предложение. Я был очень счастлив в Барселоне, и я уверен, что буду счастлив здесь, в «Зените», — цитирует хавбека интернет-портал Goal.

Напомним, Малком перешёл в «Зенит» из «Барселоны» летом этого года. Его трансфер обошёлся петербургскому клубу в € 40 млн. Эта сумма может вырасти ещё на € 5 млн за счёт бонусов. Бразильский футболист подписал с петербургским клубом пятилетний контракт. Зарплата игрока предположительно составит € 6,5 млн за сезон.

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