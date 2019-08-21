«Рубин» усомнился в заявлении «Ростова», что Карпин был металлистом
«Рубин» в социальной сети ответил «Ростову», который ранее опубликовал сообщение, посвящённое главному тренеру Валерию Карпину.
Накануне ростовский клуб опубликовал сообщение: «Валерий Георгиевич был металлистом-мотиватором до того, как это стало мейнстримом. До матча с „Рубином“ всего пять дней! Покажем, кто в РПЛ настоящие рокеры!»
«Рубин» в ответ опубликовал фрагмент видеозаписи, на которой Карпин в 1996 году исполняет национальную баскскую песню «Maritxu nora zoaz».
Видеозапись доступна в «твиттере» казанского клуба.
Матч «Рубина» с «Ростовом» состоится в Ростове-на-Дону 25 августа. После шести туров казанская команда находится на седьмой позиции в турнирной таблице РПЛ, а ростовчане — на пятой позиции.
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