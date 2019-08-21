«Рубин» усомнился в заявлении «Ростова», что Карпин был металлистом

«Рубин» в социальной сети ответил «Ростову», который ранее опубликовал сообщение, посвящённое главному тренеру Валерию Карпину.

Накануне ростовский клуб опубликовал сообщение: «Валерий Георгиевич был металлистом-мотиватором до того, как это стало мейнстримом. До матча с „Рубином“ всего пять дней! Покажем, кто в РПЛ настоящие рокеры!»

«Рубин» в ответ опубликовал фрагмент видеозаписи, на которой Карпин в 1996 году исполняет национальную баскскую песню «Maritxu nora zoaz».

Видеозапись доступна в «твиттере» казанского клуба.

Матч «Рубина» с «Ростовом» состоится в Ростове-на-Дону 25 августа. После шести туров казанская команда находится на седьмой позиции в турнирной таблице РПЛ, а ростовчане — на пятой позиции.