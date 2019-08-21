Трансфер Коноплянки в «Бешикташ» сорвался, клуб купит хавбека «Тоттенхэма»

Полузащитник «Шальке-04» Евгений Коноплянка не перейдёт в «Бешикташ» в летнее трансферное окно, утверждает Fanatik.
По информации источника, сделка по 29-летнему украинскому футболисту сорвалась, и теперь турецкий клуб переключился на хавбека «Тоттенхэм Хотспур» Жорж-Кевина Н'Куду. Более того, стороны уже достигли принципиальной договорённости и в ближайшее время могут объявить о трансфере.
Ранее сообщалось, что «Шальке» и «Бешикташ» согласовали переход Коноплянки за € 2,5 млн, однако не могли договориться, как будет осуществляться оплата. В частности, у клубов были разногласия относительно количества и последовательности траншей.
Коноплянка перешёл в «Шальке» летом 2016 года из «Севильи» на правах аренды. Через год немецкий клуб выкупил его за € 12,5 млн. В минувшем сезоне хавбек принял участие в 13 матчах немецкой Бундеслиги, стал автором 1 забитого мяча, а также получил 1 красную карточку.
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