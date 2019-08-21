«Ливерпуль» рассматривает приглашение экс-вратаря «Тоттенхэма» Ворма

«Ливерпуль» может до закрытия летнего трансферного окна усилить состав ещё одним голкипером.
Как сообщает The Guardian, пополнить ряды красных может экс-вратарь «Тоттенхэм Хотспур» Михел Ворм, ныне пребывающий в статусе свободного агента. Главный тренер мерсисайдцев Юрген Клопп рассматривает приглашение 35-летнего футболиста в связи с травмой основного стража ворот Алисона Бекера.
Ранее «Ливерпуль» подписал контракт с голкипером Адрианом, который этим летом также остался без клуба после ухода из «Вест Хэм Юнайтед». После травмы Алисона в матче 1-го тура английской Премьер-лиги с «Норвич Сити» (4:1) место в воротах команды занял именно испанец, однако из-за повреждений у молодых игроков красным пришлось также заключить соглашение с 35-летним Энди Лонерганом.
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