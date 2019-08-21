«Ростову» запретили регистрировать новых игроков из-за долгов перед Бердыевым

Палата по разрешению РФС запретила «Ростову» регистрировать новых игроков из-за задолженности по контракту перед бывшим главным тренером Курбаном Бердыевым.
«Удовлетворить заявление тренера Бердыева применении санкций в отношении АО «ФК «Ростов» в связи с неисполнением Решения Палаты от 28 июня 2019 года. В связи с неисполнением Решения Палаты от 28 июня 2019 года применить к АО «ФК «Ростов» санкцию в виде штрафа в соответствии с пп. 4, 8, 9 ст. 49 Регламента РФС по разрешению споров. Применить к АО «ФК «Ростов» запрет на регистрацию новых футболистов в качестве обеспечительной меры», — говорится в сообщении на официальном сайте РФС.
Бердыев возглавлял «Ростов» с декабря 2014 года, а с сентября 2016 года стал вице-президентом-тренером. В начале июня 2017 года специалист покинул донской команды.
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