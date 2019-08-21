«Олимпиакос» — «Краснодар»: прямая онлайн-трансляция начнётся 21 августа в 22:00
Сегодня, 21 августа, на стадионе «Георгиос Караискакис» в городе Пирей (Греция) состоится первый матч раунда плей-офф квалификации Лиги Европы между «Олимпиакосом» и «Краснодаром». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Обслужит встречу бригада арбитров из Испании во главе с Карлосом Дель Серро Гранде. В роли его ассистентов выступят Хуан Юсте Хименес и Роберто Алонсо Фернандес. Резервный рефери — Хосе Санчес Мартинес.
В 3-м квалификационном раунде Лиги Европы «Олимпиакос» в двухматчевом противостоянии победил «Истанбул Башакшехир» (1:0, 2:0). «Краснодар» в свою очередь оказался сильнее «Порту» (0:1, 3:2). С турнирной сеткой соревнования можно ознакомиться на «Чемпионате».
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«Олимпиакос» забивает исключительно во вторых таймах, а «Краснодар» уже не раз пропускал в концовках.
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