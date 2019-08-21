«Спартак» объявил об уходе Атаманенко

«Спартак» на своём официальном сайте объявил об уходе из клуба коммерческого директора Александра Атаманенко.
Со следующей недели Атаманенко будет консультировать красно-белых по вопросам коммерческой и маркетинговой деятельности до конца 3-го квартала текущего года. «Спартак» поблагодарил Александра Владимировича за годы работы в клубе и пожелал успехов в будущем.
Сам Атаманенко расставание с красно-белыми прокомментировал так: «Решение о смене работы действительно далось очень непросто, поскольку с лета 2014 года клуб стал для меня второй семьёй, с которой мы вместе провели пять интересных лет, а Москва стала для моих родных и близких новым домом. Искренне желаю «Спартаку» множества побед на поле и за его пределами, новых трофеев, регулярного участия в еврокубках. Часть меня навсегда останется красно-белой, буду и впредь следить за клубом и болеть за него!»
- 21 августа 2019
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