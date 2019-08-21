Круговой: финансовый фактор никак не повлиял на моё решение о переходе

Защитник Данил Круговой поделился впечатлениями от перехода из «Уфы» в «Зенит». Напомним, игрок подписал пятилетний контракт с петербургским клубом, однако сезон-2019/20 проведёт на правах аренды в «Уфе».



«Всем привет. Сегодня официально я стал игроком своего родного клуба с берегов Невы. Год назад я сказал Санкт-Петербургу до свидания, отправившись за шансом в столицу Башкортостана в „Уфу“. Хочу поблагодарить всех, кто работал со мной в ФК «Уфа», и персонально Шамиля Камиловича Газизова, который поверил в меня и мои силы.



В СМИ за последнее время было очень много фейковых новостей, я не хотел и не хочу никак реагировать на них, но поясню одно обстоятельство — официальное предложение «Зенита» и другого клуба, который претендовал на меня, были сопоставимы, и финансовый фактор никак не повлиял на моё решение.



Отдельно выражаю слова благодарности Александру Ивановичу Медведеву и Сергею Богдановичу Семаку. Спасибо за всё, что вы сделали для меня на данном этапе. Сделаю всё, чтобы оправдать ваши ожидания. Рад поприветствовать болельщиков лучшего клуба страны», — написал Круговой на странице в «Инстаграме».

«Уфа» поздравила Кругового с возвращением в команду