Круговой: финансовый фактор никак не повлиял на моё решение о переходе

Защитник Данил Круговой поделился впечатлениями от перехода из «Уфы» в «Зенит». Напомним, игрок подписал пятилетний контракт с петербургским клубом, однако сезон-2019/20 проведёт на правах аренды в «Уфе».
«Всем привет. Сегодня официально я стал игроком своего родного клуба с берегов Невы. Год назад я сказал Санкт-Петербургу до свидания, отправившись за шансом в столицу Башкортостана в „Уфу“. Хочу поблагодарить всех, кто работал со мной в ФК «Уфа», и персонально Шамиля Камиловича Газизова, который поверил в меня и мои силы.
В СМИ за последнее время было очень много фейковых новостей, я не хотел и не хочу никак реагировать на них, но поясню одно обстоятельство — официальное предложение «Зенита» и другого клуба, который претендовал на меня, были сопоставимы, и финансовый фактор никак не повлиял на моё решение.
Отдельно выражаю слова благодарности Александру Ивановичу Медведеву и Сергею Богдановичу Семаку. Спасибо за всё, что вы сделали для меня на данном этапе. Сделаю всё, чтобы оправдать ваши ожидания. Рад поприветствовать болельщиков лучшего клуба страны», — написал Круговой на странице в «Инстаграме».
- 21 августа 2019
-
18:23
-
18:17
-
18:13
-
17:57
-
17:46
-
17:31
-
17:29
-
17:11
-
17:08
-
17:06
-
16:45
-
16:29
-
16:29
-
16:09
-
16:09
-
15:53
-
15:42
-
15:30
-
15:19
-
15:18
-
15:02
-
14:36
-
14:35
-
14:26
-
14:19
-
14:15
-
14:07
-
13:53
-
13:50
-
13:46Сигурдссон вернулся в общую группу ЦСКА Эксклюзив
-
13:45
-
13:41
-
13:27
-
13:13
-
13:06