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«Алания» выбила «Ротор» из Кубка России

«Алания» выбила «Ротор» из Кубка России
Футбол / Кубок России 0

В матче 1/32 финала Кубка России «Алания» принимала волгоградский «Ротор». Встреча прошла на стадионе «Спартак» во Владикавказе и завершилась победой хозяев со счётом 2:1.

На 24-й минуте счёт в матче открыл нападающий волгоградского «Ротора» Камиль Муллин. Через три минуты главный арбитр встречи Антон Фролов назначил пенальти в ворота гостей, который успешно реализовал полузащитник «Алании» Батраз Хадарцев. На 67-й минуте хавбек Бутта Магомедов вывел владикавказскую команду вперёд в счёте.

В другом матче 1/32 финала турнира «Чита» принимала владивостокский «Луч». Игра завершилась победой госетй со счётом 1:0. Таким образом, «Алания» и «Луч» вышли в следующую стадию нынешнего розыгрыша Кубка России.

Кубок России. 1/32 финала
21 августа 2019, среда. 16:00 МСК
Алания
Владикавказ
2 : 1
Ротор
Волгоград
0:1 – Муллин – 24, 1:1 – Хадарцев – 27 (пен), 2:1 – Магомедов – 67
Кубок России. 1/32 финала
21 августа 2019, среда. 12:00 МСК
Чита
Чита
0 : 1
Луч
Владивосток
0:1 – Белунов – 12
Удаления: Павлов, 82 – нет
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