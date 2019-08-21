«Алания» выбила «Ротор» из Кубка России

В матче 1/32 финала Кубка России «Алания» принимала волгоградский «Ротор». Встреча прошла на стадионе «Спартак» во Владикавказе и завершилась победой хозяев со счётом 2:1.



На 24-й минуте счёт в матче открыл нападающий волгоградского «Ротора» Камиль Муллин. Через три минуты главный арбитр встречи Антон Фролов назначил пенальти в ворота гостей, который успешно реализовал полузащитник «Алании» Батраз Хадарцев. На 67-й минуте хавбек Бутта Магомедов вывел владикавказскую команду вперёд в счёте.



В другом матче 1/32 финала турнира «Чита» принимала владивостокский «Луч». Игра завершилась победой госетй со счётом 1:0. Таким образом, «Алания» и «Луч» вышли в следующую стадию нынешнего розыгрыша Кубка России.