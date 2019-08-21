«Алания» выбила «Ротор» из Кубка России
В матче 1/32 финала Кубка России «Алания» принимала волгоградский «Ротор». Встреча прошла на стадионе «Спартак» во Владикавказе и завершилась победой хозяев со счётом 2:1.
На 24-й минуте счёт в матче открыл нападающий волгоградского «Ротора» Камиль Муллин. Через три минуты главный арбитр встречи Антон Фролов назначил пенальти в ворота гостей, который успешно реализовал полузащитник «Алании» Батраз Хадарцев. На 67-й минуте хавбек Бутта Магомедов вывел владикавказскую команду вперёд в счёте.
В другом матче 1/32 финала турнира «Чита» принимала владивостокский «Луч». Игра завершилась победой госетй со счётом 1:0. Таким образом, «Алания» и «Луч» вышли в следующую стадию нынешнего розыгрыша Кубка России.
Кубок России. 1/32 финала
21 августа 2019, среда. 16:00 МСК
Алания
Владикавказ
2 : 1
Ротор
Волгоград
0:1 – Муллин – 24, 1:1 – Хадарцев – 27 (пен), 2:1 – Магомедов – 67
- 21 августа 2019
-
18:23
-
18:17
-
18:13
-
17:57
-
17:46
-
17:31
-
17:29
-
17:11
-
17:08
-
17:06
-
16:45
-
16:29
-
16:29
-
16:09
-
16:09
-
15:53
-
15:42
-
15:30
-
15:19
-
15:18
-
15:02
-
14:36
-
14:35
-
14:26
-
14:19
-
14:15
-
14:07
-
13:53
-
13:50
-
13:46Сигурдссон вернулся в общую группу ЦСКА Эксклюзив
-
13:45
-
13:41
-
13:27
-
13:13
-
13:06
Партнерский контент