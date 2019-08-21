Федун: покупка Тиля была моей инициативой, Шюррле пригласил Цорн

Владелец московского «Спартака» Леонид Федун рассказал о трансферах полузащитников Андре Шюррле и Гуса Тиля.



«Инициатором приобретения Шюррле был Цорн. Я был на финале чемпионата мира-2014 в Рио, и Шюррле мне запомнился ещё тогда. В «Чесли» же ему мешали травмы. Такое бывает. Но то, что он великий игрок и сегодня номер один в нашей лиге — это несомненно. Дай бог, чтобы избежал повреждений. Думаю, Андре станет одним из самых удачных приобретений «Спартака».



Вот покупка Тиля как раз стала моей инициативой. Мы долго просматривали «десятки». Было несколько вариантов: румын Хаджи, другие. Мне Тиль понравился двумя своими качествами. Во-первых, в столь юном возрасте стал капитаном одной из ведущих команд Голландии. Во-вторых, это боец, не чистая «десятка». Вот Алекс — бесспорно, великолепный игрок. Однако совсем не занимался оборонительными действиями. А Гус прекрасно прессингует. Вспомните хотя бы матч с «Ахматом». И в дерби голландец очень плотно играл, разрушал атаки армейцев.



При этом у Тила было две хорошие возможности забить, хотя и против него действовали достаточно жестко. Единственное — парень немного растерялся лишь от атмосферы дерби. Но он еще молодой, перспективный. Надеюсь, это будущее «Спартака»», — приводит слова Федуна «Спорт-экспресс».

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