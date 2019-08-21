Семак получил дисквалификацию на 2 игры за оскорбление судей матча с «Ахматом»
Глава Контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц сообщил, что главный тренер «Зенита» Сергей Семак получил двухматчевую дисквалификацию по итогам матча 6-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ахматом» (0:0). После встречи наставник сине-бело-голубых обозвал судейскую бригаду козлами.
«Сегодня Семак принёс ещё раз извинения за своё поведение. Наказание: за оскорбительное поведение в отношении официальных лиц матча дисквалифицировать на два матча. Один матч реальный, второй условный. Штраф 100 тысяч, установить испытательный срок до конца сезона», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.
«Зенит» возглавляет турнирную таблицу Премьер-Лиги, набрав в шести играх 14 очков.
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