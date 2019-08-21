Испанский хавбек Риера: Украина находится в упадке

Бывший полузащитник одесского «Черноморца» Сито Риера, ныне выступающий за кипрский «Эносис», поделился мнением об Украине, где он играл с 2012 по 2014 год.
«Я до сих пор помню о своих последних днях на Украине. Мы выбили ПСВ из Лиги Европы, и нам пришлось играть с „Лионом“. Но внезапно мы стали свидетелями вооружённого конфликта. Он находился всего в 200 километрах от нашего города — Одессы. Возможно, нам следовало проявить терпение, но тренер уже сложил сумки в машину. Я позвонил своей семье, и мы вылетели первым рейсом в Турцию. Я бросил свой BMW X5 на улице. Потом друзья помогли мне его забрать.
Страна находится в упадке. Там есть только два города, где можно хорошо жить, один из них — это Одесса, которая является чем-то вроде украинской Ибицы. Люди там очень закрыты. Психологически нужно быть сильным, чтобы адаптироваться к жизни там», — приводит слова Риеры AS.
- 21 августа 2019
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