Федун: то, что VAR не ввели в первой половине чемпионата, — позор нашего футбола

Владелец московского «Спартака» Леонид Федун назвал позором тот факт, что система видеопомощи арбитрам (VAR) не была введена в первой половине чемпионата.



«Всё говорит о том, что нужен VAR. Однако как работает эта система в АПЛ? Был один смешной момент, когда «Ливерпуль» забил гол, а его не засчитали, потому что офсайд составил буквально один сантиметр. Всё очень четко видно на экране.



А теперь момент падения Миранчука в борьбе с Рыковым в матче «Динамо» — «Локомотив». Арбитр назначил пенальти. Судя по повтору, который нам показали, пенальти там не было. А VAR решил по-другому. Поэтому у меня и возникает просьба к арбитрам. Показывайте эпизод на экране несколько раз, чтобы всем всё стало очевидно. У меня есть друзья, которые болеют за «Динамо», — они сказали, что кто-то повлиял на это решение VAR. Мол, закулисные игры…



Рыков тоже однозначно считает, что пенальти не было. Если VAR внедрят — а это произойдёт, — то должно быть очень жёсткое требование, что все спорные эпизоды должны показываться по телевидению — так же как показывают для VAR, как это делают в Великобритании. На мой взгляд, это требование должно быть внесено в регламент и являться обязательным. Его могут не показывать на экранах стадиона, но по телевизору — надо. Элементы субъективности, на мой взгляд, сильно сузятся. Хотя судейство всегда будет вызывать вопросы. То, что VAR не ввели в первой половине чемпионата, — это просто позор нашего футбола», — приводит слова Федуна «Спорт-экспресс».

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