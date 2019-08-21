В турнире памяти Юрия Морозова сыграют «Зенит», «Ювентус» и «Бенфика»

С 22 по 25 августа в «Газпром»-Академии сине-бело-голубых пройдёт XIV Международный турнир памяти заслуженного тренера СССР Юрия Андреевича Морозова.



В турнире примут участие восемь команд 2004 года рождения, разбитые на две группы. Петербургский «Зенит» под руководством Дмитрия Полякова и Андрея Аршавина на предварительном этапе встретится с туринским «Ювентусом», греческим «Олимпиакосом» и испанским «Атлетиком». Другую группу составят португальская «Бенфика», московский ЦСКА, «Аустрия» и «Ред Булл Лейпциг».



Две лучшие команды из каждой группы выйдут в полуфинал. Расписание турнира можно посмотреть на сайте «Зенита».