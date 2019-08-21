Кононов: «Спартак» хорошо готов к матчу с «Брагой»
Главный тренер «Спартака» Олег Кононов дал комментарий по предстоящему первому матчу раунда плей-офф Лиги Европы с португальской «Брагой». Матч состоится завтра, 22 августа. Начало встречи — в 21:45.
«Нас ждёт очень серьёзная и важная игра с сильным соперником, опытным еврокубковым бойцом. Это одна из лучших команд Португалии. У нас было на день меньше на восстановление. Но команда хорошо готова, я считаю.
Не вижу проблем в том, что постоянно приходится менять состав из-за того, что Тиль и Ларссон заиграны в других командах. Основной состав сыгран. Небольшой дискомфорт действительно есть в том, что Тиль и Ларссон до сих пор адаптируются, потому что они недавно в команде», — передаёт слова Кононова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров.
Форвард «Браги» — об игре со «Спартаком»: уверен, что проведём отличный матч
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