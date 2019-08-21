Кононов — о хет-трике Зе Луиша: пожелал ему стать лучшим игроком в Примейре

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов высказался о предстоящем первом матче раунда плей-офф Лиги Европы с португальской «Брагой». Матч состоится завтра, 22 августа. Начало встречи — в 21:45.

«Мы играем на выезде с опытной командой. В первую очередь нам нужно не пропустить и забить. Нам важно прибавлять и видеть очертания той игры, к которой мы стремимся.

Что касается хет-трика Зе Луиша в матче за «Порту», то, когда он уезжал, я пожелал ему стать лучшим игроком чемпионата Португалии.

У нас хорошая команда, отличные футболисты. Что касается ментальности, сегодня все хотят играть в современный футбол. И не важно, быстрые это атаки или позиционные. Главное для нас — быть едиными и бороться за победу. Всё, что касается тактики, останется внутри команды.

«Брага» любит владеть мячом, но проводит и быстрые атаки. Последний матч со «Спортингом» был очень хорош в их исполнении. «Брага» — сильный клуб», — передаёт слова Кононова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров.