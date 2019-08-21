Зобнин: «Спартак» с каждой победой становится увереннее в себе

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин дал комментарий по предстоящему первому матчу раунда плей-офф Лиги Европы с португальской «Брагой». Матч состоится завтра, 22 августа. Начало — в 21:45.

«Мы с начала августа играем в непростом режиме, но адаптировались. Матч с ЦСКА был эмоциональным, но постараемся найти в себе силы и резервы. Проблем с физической формой нет, все хорошо себя чувствуют — об этом говорит и статистика. Матч всё покажет. Что касается того, вернулся ли „Спартак“ после победы над ЦСКА.

Дело даже не в ЦСКА — у нас и раньше были тяжёлые матчи. Просто с каждой победой мы становимся увереннее и коллектив себя лучше чувствует», — передаёт слова игрока корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров.