Зобнин: «Спартак» с каждой победой становится увереннее в себе
Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин дал комментарий по предстоящему первому матчу раунда плей-офф Лиги Европы с португальской «Брагой». Матч состоится завтра, 22 августа. Начало — в 21:45.
«Мы с начала августа играем в непростом режиме, но адаптировались. Матч с ЦСКА был эмоциональным, но постараемся найти в себе силы и резервы. Проблем с физической формой нет, все хорошо себя чувствуют — об этом говорит и статистика. Матч всё покажет. Что касается того, вернулся ли „Спартак“ после победы над ЦСКА.
Дело даже не в ЦСКА — у нас и раньше были тяжёлые матчи. Просто с каждой победой мы становимся увереннее и коллектив себя лучше чувствует», — передаёт слова игрока корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров.
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- 21 августа 2019
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