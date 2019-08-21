Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Тамбов» — «Динамо». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
14:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Зобнин: «Спартак» с каждой победой становится увереннее в себе

Зобнин: «Спартак» с каждой победой становится увереннее в себе
Футбол / Лига Европы 0

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин дал комментарий по предстоящему первому матчу раунда плей-офф Лиги Европы с португальской «Брагой». Матч состоится завтра, 22 августа. Начало — в 21:45.

«Мы с начала августа играем в непростом режиме, но адаптировались. Матч с ЦСКА был эмоциональным, но постараемся найти в себе силы и резервы. Проблем с физической формой нет, все хорошо себя чувствуют — об этом говорит и статистика. Матч всё покажет. Что касается того, вернулся ли „Спартак“ после победы над ЦСКА.

Дело даже не в ЦСКА — у нас и раньше были тяжёлые матчи. Просто с каждой победой мы становимся увереннее и коллектив себя лучше чувствует», — передаёт слова игрока корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров.

Кононов: постоянно слышу вопросы о графике, но «Спартак» на это уже не смотрит
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент