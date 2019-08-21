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Зобнин: соскучился по Зе Луишу, парни тоже. Надеюсь, получится встретиться с ним

Зобнин: соскучился по Зе Луишу, парни тоже. Надеюсь, получится встретиться с ним
Футбол / РПЛ 0

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин в преддверии первого матча раунда плей-офф Лиги Европы с португальской «Брагой» отметил, что все в команде ожидают встречи с нападающим «Порту» Зе Луишем. Матч состоится завтра, 22 августа. Стартовый свисток прозвучит в 21:45.

«Сказали, утром он уезжал на тренировку и не вернулся. Не знаю, может быть, вечером увидимся. Все ребята хотят с ним пообщаться. Я соскучился, парни — тоже. Надеюсь, получится встретиться с ним», — передаёт слова игрока корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров.

Зе Луиш перешёл в «Порту» из московского «Спартака» в июле 2019 года. В составе красно-белых нападающий стал чемпионом Российской Премьер-Лиги, а также выиграл Суперкубок России.

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