Сёмин и Мусаев оштрафованы КДК по итогам матчей 6-го тура РПЛ

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц сообщил, что главные тренеры «Локомотива» Юрий Сёмин и «Краснодара» Мурад Мусаев оштрафованы по итогам 6-го тура РПЛ.
Оба наставника были наказаны штрафами по 30 тыс. рублей за то, что покидали пределы технической зоны. Кроме того, «Локомотив» выплатит 30 тыс. рублей за скандирование болельщиками ненормативной лексики и ещё 25 тыс. рублей — за угрозу жизни болельщикам. «Динамо» по итогам матча с «Локомотивом» оштрафовано на 40 тыс. за скандирование болельщиками ненормативной лексики.
Также на один матч был дисквалифицирован тренер «Оренбурга» Платон Захарчук за удаление в матче с «Сочи». «Уфа» оштрафована на 120 тыс. рублей за отсутствие обеспечения безопасности в матче с «Ростовом».
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