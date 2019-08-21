Месси вернулся к тренировкам в общей группе

Капитан «Барселоны» Лионель Месси восстановился после травмы и вернулся в общую группу, сообщает El Mundo Deportivo.

Сегодня утром, 21 августа, 32-летний аргентинец занимался отдельно от партнёров по команде. Однако на вечерней тренировке он уже занимался наравне со всеми. Если в оставшиеся дни до матча с «Бетисом», который состоится в ближайшее воскресенье, у футболиста не возникнет проблем со здоровьем, с большой долей вероятности, он примет участие в матче 2-го тура Примеры.

Напомним, Месси получил травму икроножной мышцы в ходе предсезонной подготовки. Процесс восстановления вынудил его пропустить предсезонный тур по США и матч первого тура чемпионата Испании с «Атлетиком» (0:1).

Матч «Барселона» – «Бетис» состоится 25 августа на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне, начало – в 22:00 мск.