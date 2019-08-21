Фелиш справил нужду у дерева на тренировочной базе «Атлетико»

Полузащитник «Атлетико» Жоау Фелиш был вынужден прервать тренировку команды в среду, 21 августа, по естественной надобности.

Однако 19-летний хавбек отправился для этого не в специально отведённое место, а к углу футбольного поля. Нужду он справил у дерева и сразу же продолжил занятие.

Фото можно посмотреть в «твиттере» El Chiringuito.

Напомним, трансфер Фелиша обошёлся мадридскому клубу в € 126 млн. Также сообщалось, что в «Атлетико» зарплата португальского футболиста составляет € 6 млн в год. Агент футболиста Жорже Мендеш за его трансфер получил 30% от суммы сделки.

В прошлом сезоне Фелиш сыграл 43 матча за «Бенфику». На его счету 20 забитых мячей и 11 результативных передач. В составе сборной Португалии нападающий сыграл 1 матч.